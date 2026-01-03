قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهاية قيود قيصر | إلغاء غير مشروط يفتح آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا
رام 1500 TRX تعود من جديد.. وحش الـ بيك أب يواصل التألق
رسالة إيرانية قوية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسأن تصريحات ترامب
15 طلقة .. عدوان إسرائيلي جديد على اليونيفيل في لبنان
شريف حافظ يهاجم التنمر والعنصرية في الدراما: احنا مش متربيين فى الشارع
شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا
أخبار أسوان | افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو.. ومزايا متنوعة للتأمين الصحى الشامل
اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالسلام
ماذا نقول في بداية الدعاء المستجاب؟.. 7 آداب من هدي النبي
بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا رايز 2026 في السوق السعودي
محافظات

أخبار أسوان | افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو.. ومزايا متنوعة للتأمين الصحى الشامل

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 2/1/2026 أحداث متنوعة .

فقد تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إفتتاح مسجد النصر بنجع هيكل التابع لإدارة البصيلية بحرى بمركز إدفو ، والمقام على مساحة 160 م2 ، وتم إجراء أعمال الصيانة الشاملة للمسجد الحكومى بتكلفة 600 ألف جنيه .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة لإعمار بيوت الله ، والتى تشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

محافظ أسوان يتابع افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو .. ووصول المساجد الجديدة إلى 63 مسجد حتى الآن..صور

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم 6 دورات تدريبية لريادة الأعمال في 5 قرى بمركزى إدفو ونصر النوبة وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة إقتصادياً .

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية من أجل التوسع في تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات لدعم محاور التمكين الإقتصادي ورفع الوعى المجتمعى للسيدات والأهالى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

قومي المرأة بأسوان يواصل تنظيم الدورات التدريبية لريادة الأعمال

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود التى يبذلها فريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بديوان عام المحافظة بقيادة سندس حامد ، والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية.

وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام 2025 بناءًا على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقى ورصد وإستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

محافظ أسوان يشيد بجهود فريق منظومة الشكاوى الموحدة للاستجابة بنسبة 100 %

يواصل فرع التأمين الصحى الشامل بأسوان تعريف المواطنين بالمزايا المتنوعة التى يحصل عليها المستفيدين من الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال المنظومة الجديدة ، والتعريف أيضاً بنسبة مساهمة الأفراد داخل المنظومة ، وتحمل الدولة للإشتراكات وتكاليف علاج غير القادرين. 


مزايا خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان .. تعرف عليها

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. ثق بجوهرك الداخلي

برج الثور حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. لا تدع اليأس يسيطر على تفكيرك

