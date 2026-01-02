محافظ أسوان يشيد بجهود فريق منظومة الشكاوى الموحدة للاستجابة بنسبة 100 %

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود التى يبذلها فريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بديوان عام المحافظة بقيادة سندس حامد ، والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية.

وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام 2025 بناءًا على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقى ورصد وإستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأكد المحافظ على أن ذلك جاء نتيجة نجاح المحافظة فى تحقيق إنجاز وإدراج الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع الأكثر إحتياجاً ضمن الجهود المبذولة فى كافة القطاعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة".

الشكاوى الحكومية

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن إجمالى عدد الشكاوى لعام فى الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025 بلغت 4349 شكوى منها 3179 شكوى فردية ، و 1170 شكوى جماعية فى ظل تنوع الشكاوى ما بين طلبات خاصة بالتربية والتعليم والصحة والمرافق العامة والمجتمع المدنى وذوى الإحتياجات الخاصة ، بجانب الخدمات الحكومية المتنوعة .

ولفت المحافظ إلى أنه يوجد تكليف مباشر لكافة الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الشكاوى بشكل فورى لتقديم أفضل الخدمات بالجودة المطلوبة بصورة حضارية ونموذجية فى التنفيذية ، وهو الذى يتوازى مع تلبية المطالب والشكاوى المختلفة أثناء اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية لمحافظ أسوان مع المواطنين ، وأيضاً خلال الجولات الميدانية لتحقيق أعلى المعدلات فى الشكاوى الجماهيرية.