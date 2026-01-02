قومي المرأة بأسوان يواصل تنظيم الدورات التدريبية لريادة الأعمال

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم 6 دورات تدريبية لريادة الأعمال في 5 قرى بمركزى إدفو ونصر النوبة وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة إقتصادياً .

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية من أجل التوسع في تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات لدعم محاور التمكين الإقتصادي ورفع الوعى المجتمعى للسيدات والأهالى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

قومى المرأة

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إستكمال تنفيذ الدورات التدربية لبرنامج ريادة الأعمال والتى إستهدفت 150 سيدة وفتاة من أهالى قرى ونجوع العوينية ، وعزبة البوسطة ، ونجع الجزيرة وبلانة ، وخور إسنا، بالإضافة إلى قرية الدكة .

وأشارت إلى أن الدورات التدريبية شملت موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، وغيرها من الموضوعات الهامة التى تساهم فى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .