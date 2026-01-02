قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مزايا خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان .. تعرف عليها

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

يواصل فرع التأمين الصحى الشامل بأسوان تعريف المواطنين بالمزايا المتنوعة التى يحصل عليها المستفيدين من الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال المنظومة الجديدة ، والتعريف أيضاً بنسبة مساهمة الأفراد داخل المنظومة ، وتحمل الدولة للإشتراكات وتكاليف علاج غير القادرين. 

وتضم الخدمات ( الكشف الأولى ، والعلاج والفحوصات والأشعة والعمليات الجراحية والصحة الإنجابية ، فضلاً عن الإسعافات الأولية لحالات الطوارئ ، ويتم المساهمة بنسبة لا تزيد عن 5 % بحد أقصى 482 جنيه فى حالة إجراء العمليات الجراحية.

التأمين الصحى الشامل

وبالنسبة للأشعة والتحاليل فالمساهمة من المواطن المستفيد لا تتعدى 10 % بحد أقصى 1204 جنيه ، وأيضاً نفس النسبة فيما يخص الأدوية بحد أقصى 1606 جنيه. 

وفيما يتعلق بأصحاب الأورام والأمراض المزمنة فمعفيين تماماً من أى مساهمة فى العلاج ، وفى حالات الطوارئ فالمستفيد له الحق فى أن يسترد تكلفة علاجه ، حتى لو كان خارج الجهات المتعاقدة مع التأمين الصحى الشامل .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

