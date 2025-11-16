قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب يأمر برفع عقوبات تركيا بعد صفقة «إس-400» الروسية

محمد على

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر باتخاذ إجراءات لبدء رفع العقوبات المفروضة على تركيا بموجب قانون كاتسا، بعد شراء منظومة "إس-400" الروسية.

قانون كاتسا وشراء منظومة "إس-400" الروسية

قال فيدان في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التلفزيونية: "أبلغ ترامب الرئيس أردوغان في الاجتماع بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون كاتسا بين الدول، وأنه يجب رفعها، وأعطى تعليمات للمسؤولين في هذا الشأن".

وأضاف أن "إدارة ترامب تختلف اختلافا جوهريا عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهي ملتزمة بمعالجة هذه القضية".

أشار إلى أنه "من المتوقع التوصل إلى حل لمشكلة العقوبات قريبا".

وكانت تركيا قد أبرمت في عام 2017 صفقة مع روسيا لشراء منظومة الدفاع "إس-400"، واستلمت الدفعات الأولى منها خلال صيف وخريف 2019.

