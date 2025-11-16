كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل

قالت النيابة العامة في شمال غرب روسيا إن سفينتين خاليتين من الركاب انفصلتا عن الرصيف في قرية تيريبيركا بسبب العاصفة، وانقلبت إحداهما وغرقت، فيما يجري تحديد موقع السفينة الثانية، وفق ما ذكرت شبكة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت النيابة العامة أن فرق الطوارئ تقوم بتقييم الأضرار والعمل على إزالة المخلفات، بينما تم تجهيز المدارس كملاجئ مؤقتة للسكان أثناء عمل فريق نزع المتفجرات.

وقع الحادث قبالة سواحل قرية تيريبيركا في مقاطعة مورمانسك شمال غربي روسيا، وهي منطقة تطل على بحر بارنتس المعروف بتياراته القوية وأمواجه العالية. تقع تيريبيركا عند مصب نهر يحمل الاسم نفسه، وتضم رصيفًا بحريًا صغيرًا كثيرًا ما يتأثر بالظروف الجوية القاسية في المنطقة.