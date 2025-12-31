قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا

بوتين
بوتين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتقد أنها ستنتصر في أوكرانيا، حيث تقود موسكو هجوماً استمر قرابة أربع سنوات.

وفي تعليقاته، دعا بوتين الروس إلى "دعم أبطالنا" الذين يقاتلون في أوكرانيا، قائلاً: "نحن نؤمن بكم وبنصرنا".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه في الفترة من 28 ديسمبر إلى 29 ديسمبر الجاري، شن نظام كييف هجوما  باستخدام مكثف للطائرات المسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفجورود.

وذكر البيان: "في نحو الساعة 08:19 مساء يوم 28 ديسمبر 2025، كشفت وحدات من قوات الهندسة التابعة لقوات الفضاء الجوي عن وقوع هجوم جوي باستخدام طائرات مسيرة تعمل على ارتفاعات منخفضة للغاية من أراضي مقاطعتي سومي وتشرنيهيف في أوكرانيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "كييف حاولت تنفيذ هذه الضربة من عدة اتجاهات في وقت واحد، وتم إسقاط طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفجورود".

وأفاد البيان بأن "الهجوم الذي شنه نظام كييف كان مستهدفا ومخططا بعناية وله طابع متعدد الطبقات".

