أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا
4 ركعات في بداية العام الجديد.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
طارق السيد يكشف الساعات الأخيرة قبل انتقال زيزو لـ الأهلي
أحمد حسن يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع طارق مصطفى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اليونيفيل تدعم لبنان مع انتهاء مهلة نزع سلاح حزب الله اليوم

حزب الله والاحتلال
حزب الله والاحتلال
محمد على

أفادت قوات "يونيفيل" الأممية أنهم مستمرون في دعم لبنان وإسرائيل لتنفيذ التزاماتهما وفقا للقرار 1701.

أكدت يونيفيل ضرورة البناء على الاستقرار الذي تحقق في لبنان هذا العام لتعزيز سلام دائم.


يأتي ذلك فيما تنتهي الأربعاء المهلة النهائية لنزع سلاح حزب الله مع احتمال تصاعد العنف في نهاية العام.

قامت الولايات المتحدة بضغوط مع الاحتلال، حتى وافقت الحكومة اللبنانية على استكمال المرحلة الكبرى الأولى من النزع بحلول نهاية العام، لكن لم تظهر خطوات فعلية حتى الآن.

وصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب تلفزيوني الخطة بأنها محاولة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح الحزب، وأكد أن لبنان ليس مسؤولا عن أن يكون شرطيًّا للعدو.

ودعا إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وطلب انسحاب كامل لإسرائيل وإطلاق سراح الأسرى.

يؤكد حزب الله أنه لم يوافق مطلقاً على أي جدول زمني للنزع، ويعتبر انسحاب إسرائيل من لبنان شرطاً أساسياً لأي تعاون إضافي.

شن حزب الله وإسرائيل حرباً موازية بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، وهي حرب أضعفت الحزب وداعمه الرئيسي إيران.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 بين إسرائيل ولبنان وخمس دول بوساطة الولايات المتحدة، ما يزال الجيش الإسرائيلي يشن هجمات شبه يومية في لبنان بهدف تقليل التهديد الذي يشكله الحزب.

الحزب حرب غزة جدول زمني شرطيًّا للعدو الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يونيفيل حزب الله سلام دائم الولايات المتحدة

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية

