عصابة تسطو على بنك في ألمانيا.. والمسروقات تقدر بعشرات الملايين من اليورو

قالت الشرطة إن لصوصاً سرقوا ممتلكات بقيمة عشرات الملايين من اليورو من صناديق الأمانات داخل قبو بنك ألماني قاموا بثقبه يوم الاثنين الماضي خلال فترة الهدوء التي تسبق العطلات.

وأفادت الشرطة وبنك سباركاسه بأن نحو 2700 عميل من عملاء البنك تضرروا من عملية السرقة التي وقعت في جيلسنكيرشن.

وقد تم اقتحام حوالي 3000 صندوق أمانات، تشكل أكثر من 95% من مخزون البنك.

وقال توماس نواكزيك، المتحدث باسم الشرطة، إن المحققين يعتقدون أن قيمة المسروقات تتراوح بين 10 ملايين و90 مليون يورو (من 11.7 مليون دولار إلى 105.7 مليون دولار).

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن السرقة قد تكون واحدة من أكبر السرقات في ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن البنك ظل مغلقاً أمس الثلاثاء، عندما حضر نحو 200 شخص مطالبين بالدخول.

وأوضحت شركة سباركاس على موقعها الإلكتروني أن كل صندوق أمانات مؤمن عليه بمبلغ 10300 يورو (12088 دولارًا).

واستدعى إنذار الحريق رجال الشرطة والإطفاء إلى فرع البنك قبيل الساعة الرابعة فجراً من يوم الاثنين، حيث عثروا على ثقب في الجدار وخزنة البنك قد نُهبت محتوياتها. وتعتقد الشرطة أن مثقاباً ضخماً استُخدم لاختراق جدار قبو الخزنة.

وأفاد شهود عيان للمحققين أنهم شاهدوا عدة رجال يحملون حقائب كبيرة في جراج سيارات قريب.

وقالت الشرطة إن لقطات فيديو من الجراج تُظهر أشخاصاً ملثمين داخل سيارة مسروقة.

كما تم تشغيل جهاز إنذار الحريق يوم السبت، لكن السلطات لم تعثر على أي أضرار.