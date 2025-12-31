مصادر تكشف ضلوع المخابرات الأمريكية في غارة فنزويلا الأخيرة

أكد شخصين مطلعين، رفضا الكشف عن هويتهما ، أن وكالة المخابرات المركزية كانت وراء غارة جوية بطائرة مسيرة قبل أيام على منطقة رسو ، حيث كانت يُعتقد أنها تستخدم من قبل عصابات المخدرات الفنزويلية.

وتُعدّ هذه العملية، وهي أول عملية مباشرة معروفة على الأراضي الفنزويلية منذ بدء الولايات المتحدة غاراتها في سبتمبر، تصعيداً هاماً في حملة الضغط التي تشنها الإدارة الأمريكية منذ أشهر على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشار الرئيس دونالد ترامب لأول مرة إلى العملية في مقابلة يوم الجمعة مع جون كاتسيماتيديس على إذاعة WABC في نيويورك، قائلاً إن الولايات المتحدة دمرت نوعاً ما "المنشأة الكبيرة التي تأتي منها السفن".

في حديثه مع الصحفيين يوم الاثنين أثناء استضافته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجعه مارالاجو، أضاف ترامب أن العملية استهدفت "منطقة رصيف يتم فيها تحميل القوارب بالمخدرات". لكن الرئيس امتنع عن التعليق عندما سُئل عما إذا كان الهجوم قد نُفذ من قبل الجيش أو وكالة المخابرات المركزية.