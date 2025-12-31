السعودية تنفذ حكم الإعدام في 3 من مواطنيها لارتكابهم جرائم إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم، الأربعاء، في المنطقة الشرقية، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بثلاثة مواطنين لارتكابهم جرائم إرهابية داخل المملكة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن كلاً من أحمد بن محمد بن حسين آل أبو عبد الله، وموسى بن جعفر بن عبد الله الصخمان، ورضا بن علي بن مهدي آل عمار، أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية، وصناعة المتفجرات وحيازة الأسلحة لأغراض إرهابية، والانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي يستهدف الإضرار بأمن وسلامة المملكة.

وقالت أيضا إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وشددت الداخلية على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، محذرةً في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.