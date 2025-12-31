"بيتكوين" ترتد هامشيًا لكنها تتجه لتسجيل خسائر سنوية تفوق 5%

سجلت عملة "بيتكوين" ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/، إلا أنها تتجه لإنهاء عام 2025 على خسائر سنوية تتجاوز 5%، في ظل تراجع السيولة وضعف شهية المستثمرين للمخاطرة في سوق العملات المشفرة.



وأدى الانخفاض الحاد الذي شهدته العملة خلال الربع الرابع من العام، والذي تجاوزت خسائره 22%، إلى محو جانب كبير من المكاسب المحققة في وقت سابق، ما دفع بيتكوين إلى مواصلة التماسك قرب مستويات دعم رئيسية.



وبحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت "بيتكوين" خلال تداولات اليوم بنسبة 0.23% ليصل سعرها إلى 88,852.6 دولار، غير أنها تظل متجهة لإنهاء العام على خسائر سنوية تقارب 5.6%.



وكانت "بيتكوين" قد سجلت مستوى قياسيا تجاوز 126,000 دولار في أكتوبر الماضي، قبل أن تؤدي موجة التصحيح في الربع الرابع إلى تقليص معظم مكاسبها السنوية.



وفي سوق العملات الرقمية الأخرى، تراجعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.2% إلى 2,972.92 دولار، متجهة لهبوط سنوي يقارب 12%.

واستقرت عملة ريبل (XRP) عند 1.87 دولار، مع توجهها لتسجيل انخفاض سنوي بنحو 10%.



وسجلت سولانا ارتفاعا طفيفا، بينما تراجعت كاردانو وبوليجون بنسبة 1% لكل منهما، في حين ظلت العملات الميمية، مثل دوجكوين و$TRUMP، دون تغيرات تذكر.



ويعزو محللون ضعف أداء "بيتكوين" في أواخر العام إلى تشديد الأوضاع المالية عالميا وتراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر، رغم استمرار الاهتمام المؤسسي بسوق الأصول الرقمية، بما في ذلك النشاط في صناديق المؤشرات المتداولة لبيتكوين الفوري.



وبينما تستعد الأسواق لدخول عام 2026، يظل أداء العملات الرقمية خاصة "بيتكوين" مرهونا بتطورات السيولة العالمية واتجاهات السياسة النقدية، إلى جانب وضوح الأطر التنظيمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما إذا كانت العملة الرقمية الأكبر قادرة على استعادة زخمها بعد عام اتسم بتقلبات حادة وتصحيحات واسعة.

