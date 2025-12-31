تايوان.. الرئيس الصيني يؤكد أهمية توحيد روابط الدم

قال الرئيس الصيني إن الشعبين على جانبي مضيق تايوان بينهما روابط دم، ولا يمكن وقف إعادة توحيد الوطن.

وذكر الرئيس الصيني شي جين بينج أنه مستعد "للدفع نحو تحقيق تقدم جديد مستمر" في العلاقات الثنائية مع روسيا، وذلك وفقًا لرسالة متبادلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العام الجديد.

أدلى شي بهذه التصريحات خلال تبادل التهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة مع بوتين، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية اليوم، الأربعاء.

وقال شي في رسالته إن عام 2025 "يمثل خطوة ملموسة في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا للتنسيق من أجل حقبة جديدة"، مسلطاً الضوء على أهمية استمرار التعاون بين البلدين.