تحذير أخير.. الداخلية السورية: على بقايا النظام السابق انتظار مصيرهم المحتوم

حذر وزير الداخلية السوري أنس خطاب بقايا النظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد من مصيرهم المحتوم، مؤكدا أن هذا تحذير أخير.

وقال الوزير السوري، في تصريحات له: “الدولة الجديدة هي الضامن الوحيد للجميع في حفظ أمنهم وصون كرامتهم وضمان حقوقهم”.

وأضاف: “بعض فلول النظام ظنوا أن التزامنا بالقيم والأخلاق والتحلي بضبط النفس ضعف وتهاون”.

وختم تصريحاته قائلا: “وزارة الداخلية هي الدرع الحصين لأهلنا في مواجهة التحديات الأمنية بمختلف أشكالها وصورها”.

وفي وقت لاحق، أوقفت السلطات السورية 21 شخصا في محافظة اللاذقية غرب البلاد، على صلة بالنظام السابق، عقب أعمال عنف شهدتها المنطقة ذات الغالبية العلوية وفرض حظر تجول في المدينة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أن المعتقلين "متورطون بأعمال إجرامية وتحريض طائفي واستهداف قوات الأمن الداخلي".

وفي محافظة طرطوس، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على أديب علي سليمان، رئيس أحد فروع الأمن العسكري خلال فترة حكم النظام السابق، والمعروف بفرع سعسع.

وقال قائد الأمن الداخلي في طرطوس، العقيد عبد العال محمد عبد العال، إن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط سليمان في إدارة وتنسيق أنشطة أمنية وعسكرية، تضمنت تسهيل دخول مجموعات مسلحة أجنبية، وارتباطه بشبكات تهريب مواد مخدرة، إضافة إلى إشرافه على عمليات تجنيد لميليشيات مسلحة رديفة للنظام السابق.

وأحيل سليمان إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.