بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
أخبار العالم

تحذير أخير.. الداخلية السورية: على بقايا النظام السابق انتظار مصيرهم المحتوم

محمود نوفل

حذر وزير الداخلية السوري أنس خطاب بقايا النظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد من مصيرهم المحتوم، مؤكدا أن هذا تحذير أخير.

وقال الوزير السوري، في تصريحات له: “الدولة الجديدة هي الضامن الوحيد للجميع في حفظ أمنهم وصون كرامتهم وضمان حقوقهم”.

وأضاف: “بعض فلول النظام ظنوا أن التزامنا بالقيم والأخلاق والتحلي بضبط النفس ضعف وتهاون”.

وختم تصريحاته قائلا: “وزارة الداخلية هي الدرع الحصين لأهلنا في مواجهة التحديات الأمنية بمختلف أشكالها وصورها”.

وفي وقت لاحق، أوقفت السلطات السورية 21 شخصا في محافظة اللاذقية غرب البلاد، على صلة بالنظام السابق، عقب أعمال عنف شهدتها المنطقة ذات الغالبية العلوية وفرض حظر تجول في المدينة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أن المعتقلين "متورطون بأعمال إجرامية وتحريض طائفي واستهداف قوات الأمن الداخلي".

وفي محافظة طرطوس، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على أديب علي سليمان، رئيس أحد فروع الأمن العسكري خلال فترة حكم النظام السابق، والمعروف بفرع سعسع.

وقال قائد الأمن الداخلي في طرطوس، العقيد عبد العال محمد عبد العال، إن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط سليمان في إدارة وتنسيق أنشطة أمنية وعسكرية، تضمنت تسهيل دخول مجموعات مسلحة أجنبية، وارتباطه بشبكات تهريب مواد مخدرة، إضافة إلى إشرافه على عمليات تجنيد لميليشيات مسلحة رديفة للنظام السابق.

وأحيل سليمان إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

سوريا النظام السوري السابق اللاذقية وزارة الداخلية السورية

