وزير الداخلية السوري: اعتقال قيادي في داعش وتحييد آخر خلال 24 ساعة

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اليوم الخميس اعتقال قيادي في تنظيم داعش الإرهابي و"تحييد" آخر خلال أقل من 24 ساعة.

مقتل قيادي في داعش

وأضاف وزير الداخلية السوري أن إنهاء ملف واليي دمشق وحوران تم بتنسيق بين الداخلية والاستخبارات السورية وتعاون من شركاء دوليين، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشار خطاب إلى أن هذا التحرك هو حلقة ضمن مواجهة تنظيم داعش الإرهابي عبر تكتيك محكم وتنسيق عالٍ بين وزارة الداخلية السورية وجهاز الاستخبارات العامة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق المشترك مع قوات التحالف الدولي، تنفذ عملية أمنية نوعية ومحكمة في بلدة حتيتة التركمان بمنطقة المليحة تسفر عن القبض على متزعم خلية إرهابية تابعة لداعش.