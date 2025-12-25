قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي راند بول
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي راند بول
ناصر السيد

كشف عضو مجلس الشيوخ الأمريكي راند بول، عن إحصائية صادمة بشأن الديون الأمريكية التي وصلت إلى 38.5 تريليون دولار، أو أكثر من 112 ألف دولار لكل شخص من سكان الولايات المتحدة.

الدين العام الأمريكي

وأكدعضو مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الدين العام للولايات المتحدة يرتفع بمقدار 75 ألف دولار كل ثانية، وفقاً لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

ووفقا للتقديرات التي أعلن عنها "بول" في التقرير السنوي عن الإنفاق الحكومي الأمريكي الذي أعده، فإنه "الديون سترتفع خلال العقد المقبل بمعدل 23.9 تريليون دولار". 

وأضاف أن ديون الحكومة الأمريكية ترتفع لأكثر من 6.53 مليار دولار كل يوم على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث تقترض الولايات المتحدة أكثر من 272 مليون دولار كل ساعة، و4.54 مليون دولار كل دقيقة، وأكثر من 75 ألف دولار كل ثانية.

عضو بمجلس الشيوخ الدين العام الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي راند بول الديون الأمريكية

