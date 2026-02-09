لابيد يتهم نتنياهو بتزوير بروتوكولات أمنية ويطالب بفتح تحقيق جنائي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وفق ما نقلته القناة 12 العبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قام بتزوير بروتوكولات مناقشات أمنية عقدت في 1 أكتوبر 2023، بهدف إخفاء الفشل الناتج عن التصور الأمني الذي تبناه حينها.

وطالب لابيد بفتح تحقيق جنائي في القضية لمحاسبة نتنياهو على ما وصفه بـ"التلاعب بالمستندات الرسمية والحقائق الأمنية".

من جانبآخر، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن إعلان سفر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع جاء مفاجئا، وأثار تساؤلات حول أهداف الزيارة، و من المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، فيما تتجدد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الزيارة تهدف إلى إقناع ترامب باتخاذ خطوات عسكرية ضد إيران أم للتنسيق الاستراتيجي بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة قد تهدف أيضا إلى تجنب مؤتمر ترامب المزمع عقده في واشنطن في 19 فبراير لإطلاق مجلس السلام لقطاع غزة، حيث تتناقض خطة ترامب مع وعود نتنياهو بشأن إنهاء الحرب في غزة.



وأوضحت هآرتس أن نقاط الحوار التي وزعت على عدد قليل من الصحفيين المقربين من نتنياهو تشير إلى أن رئيس الوزراء يسعى لإقناع ترامب بمهاجمة إيران، إلا أن تصريحات سابقة لنتنياهو أظهرت معارضته لأي هجوم محدود، لأسباب عملية تتعلق بالانتشار الدفاعي الأميركي في المنطقة وخشية ألا يحقق الهجوم تغييرات جوهرية في النظام الإيراني.