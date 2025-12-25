قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم اغتيال حسين الجوهري أحد عناصر فيلق القدس بجنوب لبنان

عملية إسرائيلية في جنوب لبنان
عملية إسرائيلية في جنوب لبنان
قسم الخارجي

زعمت جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، اغتيال حسين الجوهري أبرز عناصر وحدة العمليات بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، خلال غارة جوية منطقة الناصرية جنوب لبنان.

اغتيال حسين الجوهري

وأوضح جيش الاحتلال أن حسين الجوهري هو أحد عناصر الوحدة 840 التابعة لـ"فيلق القدس"، وهي وحدة مختصة بتوجيه عمليات ضد إسرائيل في سوريا ولبنان.

وجاء في بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" أن العملية نُفذت بشكل مشترك، وهدفت إلى "تحييد عنصر محوري" في وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس.

وفي سياق متصل، أفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن سربا مكونا من 8 طائرات حربية إسرائيلية حلق فوق البقاع وصولاً الى بعلبك، بالإضافة إلى تحليق الطيران المسير الاسرائيلي على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية وبيروت.

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
