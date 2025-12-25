جيش الاحتلال يزعم اغتيال حسين الجوهري أحد عناصر فيلق القدس بجنوب لبنان

زعمت جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، اغتيال حسين الجوهري أبرز عناصر وحدة العمليات بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، خلال غارة جوية منطقة الناصرية جنوب لبنان.

اغتيال حسين الجوهري

وأوضح جيش الاحتلال أن حسين الجوهري هو أحد عناصر الوحدة 840 التابعة لـ"فيلق القدس"، وهي وحدة مختصة بتوجيه عمليات ضد إسرائيل في سوريا ولبنان.

وجاء في بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" أن العملية نُفذت بشكل مشترك، وهدفت إلى "تحييد عنصر محوري" في وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس.

وفي سياق متصل، أفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن سربا مكونا من 8 طائرات حربية إسرائيلية حلق فوق البقاع وصولاً الى بعلبك، بالإضافة إلى تحليق الطيران المسير الاسرائيلي على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية وبيروت.