احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

العرابي: علاقات مصر والإمارات نموذج للتعاون في إدارة الملفات المعقدة

السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق،
محمود محسن

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن التحركات الدبلوماسية المصرية تشهد نشاطا مكثفًا في ظل مرحلة سياسية بالغة الحساسية تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات تأتي في إطار تنسيق استراتيجي مستمر بين البلدين.

وقال محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا فعالا للدبلوماسية الرئاسية القادرة على إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، محذرًا من أن تصاعد التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى قد يفتح الباب أمام مواجهة واسعة تتجاوز قواعد الاشتباك التقليدية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن  واشنطن تعتمد سياسة «حافة الهاوية» للضغط على طهران ودفعها للتفاوض بشروط أشد.

السفير محمد العرابي وزير الخارجية الدبلوماسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية الإماراتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الحديدي

أسامة الحديدي: الأزهر رسالة طمأنينة عالمية وحصن لحماية الوسطية وقيم التعايش

شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة

شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة.. أزهري يكشف عنها

هل يستجيب الله دعاء الصائم إذا لم ينطق به عند الإفطار؟

هل يستجيب الله دعاء الصائم إذا لم ينطق به عند الإفطار؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

