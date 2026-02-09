العرابي: علاقات مصر والإمارات نموذج للتعاون في إدارة الملفات المعقدة

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن التحركات الدبلوماسية المصرية تشهد نشاطا مكثفًا في ظل مرحلة سياسية بالغة الحساسية تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات تأتي في إطار تنسيق استراتيجي مستمر بين البلدين.

وقال محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا فعالا للدبلوماسية الرئاسية القادرة على إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، محذرًا من أن تصاعد التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى قد يفتح الباب أمام مواجهة واسعة تتجاوز قواعد الاشتباك التقليدية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن واشنطن تعتمد سياسة «حافة الهاوية» للضغط على طهران ودفعها للتفاوض بشروط أشد.