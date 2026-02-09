النائبة أميرة صابر تكشف: ضرورة إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية

أكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ أن مصر بحاجة ماسة لإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية، خاصة بعد أن كشفت أن البلاد تستورد الأنسجة البشرية من الخارج بسبب عدم وجود هذا البنك المحلي.

وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية ، ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري، أن المقترح يهدف إلى علاج حالات الحروق، خصوصًا بين الأطفال الذين يعانون من إصابات شديدة نتيجة الحروق.

كما كشفت النائبة عن أن وزارة الصحة أعلنت عن قرب افتتاح معهد ناصر لأول مركز متخصص في هذا المجال.

وأضافت أنه سيتم تشجيع ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة في المجتمع، على أن يتم وضع ضوابط محددة من خلال إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل المتبرعين.