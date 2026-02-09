قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصلحة السجون الإسرائيلية تبدأ الاستعدادات لتطبيق قانون الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

سجن إسرائيلي
سجن إسرائيلي
فرناس حفظي

ذكرت القناة 13 العبرية أن ما تسمى مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت خلال الأيام الأخيرة تسريع الاستعدادات لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد أن أُقر القانون في القراءة الأولى.


وكشفت القناة عن تفاصيل المخطط، الذي يشمل إنشاء مجمع خاص لتنفيذ الأحكام، بلورة إجراءات عمل واضحة، تأهيل كوادر بشرية، والاستفادة من تجارب دول تطبق عقوبات مماثلة.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب إعلام الأسرى، التابع لحركة حماس، أن 118 أسيرا فلسطينيا لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وجميعهم محكومون بالسجن المؤبد، بعضهم لمرات متعددة، منذ فترات طويلة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الثانية.

وأوضح المكتب، في قائمة نشرها مؤخرًا، أن الأسرى موزعون على مختلف المحافظات الفلسطينية، من بينها قلقيلية، والقدس المحتلة، وقطاع غزة، ورام الله، والخليل، وجنين، ونابلس، وبيت لحم، وطولكرم، إضافة إلى أسرى من الداخل الفلسطيني المحتل.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 13 العبرية، اليوم، بأن مصلحة سجون الاحتلال شرعت فعليًا في اتخاذ خطوات تمهيدية لتطبيق ما يعرف بـ“عقوبة الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين، في إطار تسريع تنفيذ مشروع القانون الذي أُقر بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي.

تفاصيل مخطط الإعدام

وبحسب ما كشفته القناة، يتضمن المخطط المسرب البدء بتجهيز مجمع خاص مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، إلى جانب وضع إجراءات عمل واضحة تشمل إعداد أنظمة تشغيل وتطوير بروتوكولات قانونية وأمنية تتعلق بتنفيذ العقوبة.

كما أشارت إلى أن مصلحة السجون تعمل على تأهيل كوادر بشرية متخصصة للتعامل مع تنفيذ الأحكام، إضافة إلى إجراء دراسات مقارنة لتجارب دول تطبق عقوبة الإعدام، بهدف استنساخ النماذج والآليات وتكييفها مع المنظومة الإسرائيلية.

سياق سياسي وتشريعي متسارع

وتأتي هذه الخطوات في سياق سياسي وتشريعي متسارع، كترجمة ميدانية للقانون الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى، بدفع من أقطاب اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.

ويرى مراقبون أن البدء في التجهيزات العملية قبل المصادقة النهائية على القانون يعكس إصرارًا من المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية على حسم هذا الملف، وتجاوز التحذيرات الدولية والحقوقية المتصاعدة.

تحذيرات من عواقب خطيرة

وتُعد هذه التطورات تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية قد تشعل موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية وعلى الصعيد الدولي، لما تمثله من انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية الأسرى وتحظر إعدامهم.

مصلحة السجون الإسرائيلية قانون عقوبة الإعدام الأسرى الفلسطينيين تفاصيل المخطط مجمع خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين

أشرف زكي يشكو أم جاسر في المجلس الأعلى للإعلام بسبب التهكم

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: أبراج ومارينا المونت جلالة أحد الإسهامات الجديدة التي تضيف لخريطة التنمية العمرانية في مصر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة للإمارات

بالصور

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد