قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي الإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
شتاء يرتدي ثوب الصيف.. الحرارة تلامس الـ 32 و"الأرصاد" تحذر من القادم
أخبار التوك شو| أحمد موسى: أي تعديل وزاري يهدف لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.. وبشرى للمواطنين بشأن إعلان سكن لكل المصريين 8
واشنطن تعزز مظلتها الدفاعية في الشرق الأوسط بنشر "ثاد" و"باتريوت"
وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم نجريج بالغربية
خبير: نتنياهو يعرقل الاستقرار الإقليمي ويدفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية مع طهران
سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين
تبدأمن 48 ألف جنيه.. قائمة أسعار عمرة رمضان 1447هـ
الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم
إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الصحفيين المصريين تعقد مؤتمرًا صحفيًا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تعقد نقابة الصحفيين المصريين مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التضامن مع الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين في السجون الإسرائيلية، ومطالبة المؤسسات والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لحمايتهم، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026م.

ويشهد المؤتمر إطلاق حملة لجمع التوقيعات على «عريضة المليون توقيع»، التي تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمّل مسئولياتها في الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، وسائر الأسرى العرب في سجون الاحتلال، وفتح السجون والمعتقلات أمام الصليب الأحمر، وفقًا لالتزامات معاهدات جنيف، بما يضمن حقوقهم القانونية والإنسانية.

نقابيون وإعلاميون وحقوقيون مضامين مع الحملة وبنودها

ويأتي هذا المؤتمر في إطار سلسلة من المؤتمرات الصحفية المتزامنة، التي تُعقد في عددٍ من العواصم والمدن، من بينها بيروت، ورام الله، وغزة، والقاهرة، والرباط، وتونس، ومدريد، وبروكسل، وباريس، حيث يعلن خلالها قادة نقابيون وإعلاميون وحقوقيون مضامين مع الحملة وبنودها الرئيسية.

نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين المصريين السجون الإسرائيلية اللجنة الدولية للصليب الأحمر الفلسطينيين الأسرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل فرد.. موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

مدبولي

ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص

مصطفى بكري

مصطفى بكري: 4 مفاجآت في التشكيل الجديد للحكومة.. وعودة وزارة الإعلام

متهمين

قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

مصطفى بكري

حكومة تقفيل ملفات.. مصطفى بكري: التشكيل الوزاري المرتقب يحمل مفاجآت مهمة

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

ترشيحاتنا

رضا البحراوي

رضا البحراوي: اللهم انى أحاول فأعنى ولا تتركني لنفسي

هاني البحيري

هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي على أنغام شيرين عبدالوهاب

دينا فؤاد

دينا فؤاد تستعرض رشاقتها بملابس رياضية

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

فيديو

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد