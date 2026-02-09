نقابة الصحفيين المصريين تعقد مؤتمرًا صحفيًا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين

تعقد نقابة الصحفيين المصريين مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التضامن مع الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين في السجون الإسرائيلية، ومطالبة المؤسسات والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لحمايتهم، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026م.

ويشهد المؤتمر إطلاق حملة لجمع التوقيعات على «عريضة المليون توقيع»، التي تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمّل مسئولياتها في الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، وسائر الأسرى العرب في سجون الاحتلال، وفتح السجون والمعتقلات أمام الصليب الأحمر، وفقًا لالتزامات معاهدات جنيف، بما يضمن حقوقهم القانونية والإنسانية.

نقابيون وإعلاميون وحقوقيون مضامين مع الحملة وبنودها

ويأتي هذا المؤتمر في إطار سلسلة من المؤتمرات الصحفية المتزامنة، التي تُعقد في عددٍ من العواصم والمدن، من بينها بيروت، ورام الله، وغزة، والقاهرة، والرباط، وتونس، ومدريد، وبروكسل، وباريس، حيث يعلن خلالها قادة نقابيون وإعلاميون وحقوقيون مضامين مع الحملة وبنودها الرئيسية.