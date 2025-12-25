والي حوران.. سوريا تعلن القبض على أحد القيادات البارزة في تنظيم داعش

أعلنت وزارة الداخلية السورية تحييد الإرهابي محمد شحادة، المكنّى "أبو عمر شدّاد"، والذي يُعدّ أحد القيادات البارزة في تنظيم "داعش" في سوريا، مشيرة إلى أن شحادة كان يشغل منصب "والي حوران"، الأمر الذي كان يشكّل خطراً مباشراً على أمن المنطقة وسلامة أهلها.

وقالت الداخلية السورية، في بيان لها: "استكمالاً للعملية الأمنية النوعية التي نُفِّذت في مدينة معضمية الشام، وضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، نفذت الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وعبر التنسيق مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية دقيقة في بلدة البويضة، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة ورصدٍ ميداني محكم".



وشددت الوزارة على أن هذه العملية تأتي تأكيداً على فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية الوطنية والشركاء الدوليين، واستمرار توجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومنع أي تهديد محتمل للسلم الأهلي.