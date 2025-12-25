الداخلية السورية: إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش بدمشق ومساعديه

أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان رسمي، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، أسفرت عن إلقاء القبض على ما يسمى “والي دمشق” في التنظيم وعدد من مساعديه في العاصمة السورية دمشق وريفها.

ووفقًا للمصدر الأمني في الوزارة، فقد جاءت العملية استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة تم جمعها بالتعاون بين الأجهزة السورية وقوات التحالف الدولي، وبمتابعة مباشرة من قيادة الأمن الداخلي، مما مكن القوات من تحديد مكان متزعم التنظيم داخل أحد الأوكار في دمشق قبل تنفيذ المداهمة، والتي تمت بتنسيق وتبادل معلومات استخبارية مستمر بين الجانبين.

وأفاد البيان أن المتزعم الذي أُلقِي القبض عليه يُعرف بلقب “والي دمشق” وهو من القيادات الميدانية البارزة في تنظيم داعش، وقد كان يشرف على تنظيم عمليات إرهابية وتحركات خلايا نائمة في العاصمة ومحيطها، كما أُوقف معه عدد من مساعديه العقل المدبرين والمشاركين في التخطيط والتحضير لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضافت الداخلية أن العملية لم تسفر عن أية خسائر في صفوف المدنيين أو عناصر الأمن، مشيرة إلى أن تنفيذها جاء وفق أعلى درجات التخطيط والاحتراز لضمان سلامة مناطق السكن القريبة وحيّز العملية. كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي كانت بحيازة المقبوض عليهم، وتم إحالتهم فورًا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتُعد هذه العملية جزءًا من جهود أمنية متواصلة تبذلها وزارة الداخلية السورية في مكافحة الإرهاب، وتفكيك الخلايا التي لا تزال نشطة في بعض المناطق، وذلك في إطار سلسلة من الحملات الأمنية التي أعلن عنها الجهاز الأمني خلال الأشهر الماضية، والتي شملت اعتقالات وتفكيك خلايا مرتبطة بتنظيم الدولة في ريف دمشق وغيرها من المحافظات.

على الصعيد الدولي، يأتي هذا التعاون في وقت تعمل فيه سوريا والتحالف الدولي على تعزيز التنسيق ضد تنظيم داعش بعد انضمام دمشق رسميًا للتحالف الدولي لمكافحة التنظيم في نوفمبر الماضي، في خطوة وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها تحول مهم في محاربة الإرهاب على الأرض السورية.

ويُشار إلى أن تنظيم داعش، رغم خسائره الميدانية الكبيرة خلال السنوات الماضية، لا يزال ينفذ عمليات هجومية وقتالية متقطعة في سوريا والعراق، مستفيدًا من المناطق الصحراوية الواسعة والخلايا النائمة، ما يجعل جهود الأمن والمخابرات محل تركيز دائم.