قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتهمة الاتجار في العُملات الرقمية.. البلوجر "أوتاكا" يواجه هذه العقوبة بالقانون
إعلان الحداد في ليبيا بعد مصرع رئيس الأركان.. وتركيا تحقق
قافلة المساعدات الـ101 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
المصريون في الكويت يبدأون التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة لانتخابات النواب
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
باق أسبوع.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بوتين يلتقي وزيري خارجية ودفاع سوريا في موسكو لبحث التعاون العسكري
ملابس البالة في مصر.. من طوق نجاة للمستهلك في زمن الغلاء إلى بوابة تهريب تضرب الصناعة الوطنية وتحرم الدولة من مليارات الجمارك
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025
النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري استجابة لاحتياجات المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يلتقي وزيري خارجية ودفاع سوريا في موسكو لبحث التعاون العسكري

بوتين والشرع
بوتين والشرع
محمد على

ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن وزيري خارجية ودفاع دمشق التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الثلاثاء خلال زيارة إلى موسكو حيث ناقشا التعاون العسكري.

وتُعد هذه الرحلة الأحدث للسلطات السورية إلى روسيا منذ الإطاحة بالحاكم الذي حكم البلاد لفترة طويلة وحليف موسكو بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

قامت روسيا بحماية الزعيم السابق وعائلته منذ فرارهم من دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية سانا أن وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرحاف أبو قصرة وبوتين ناقشوا "القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات العسكرية".

وأضافت وكالة سانا أن الطرفين ناقشا سبل تطوير الشراكات العسكرية والتقنية "لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش السوري ومواكبة التطورات الحديثة في الصناعات العسكرية، لا سيما في مجالات تحديث المعدات العسكرية ونقل الخبرات الفنية والتعاون في مجال البحث والتطوير".

وذكر التقرير أن هذا من شأنه أن يساعد في "تعزيز نظام الدفاع الوطني ودعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".

كانت روسيا حليفاً رئيسياً للأسد خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت قرابة 14 عاماً، حيث قدمت دعماً عسكرياً حيوياً أبقى قواته في السلطة.

وذكرت وكالة سانا أن مناقشات يوم الثلاثاء تناولت أيضاً "آفاق توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري" بما في ذلك دعم مشاريع إعادة الإعمار .

قابلا بوتين بوتين وزراء الدفاع السوريين موسكو فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

وزير التعليم

حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

مشهد مؤلم في انهيار عقار إمبابة.. أم وأطفالها في أكياس الموتى

مشهد مؤلم في انهيار عقار إمبابة.. مصرع أم وأطفالها تحت الأنقاض

ترشيحاتنا

شبكات الكهرباء

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالعبور بالقليوبية لهذا السبب

جهود جامعية

مجلس شئون التعليم بجامعة أسوان يبحث انتظام الامتحانات.. ويؤكد الجاهزية الكاملة لـ18كلية ومعهدين

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 24-12-2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد