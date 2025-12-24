الرئاسة التركية: إسرائيل آخر من يتحدّث عن «الإمبريالية» بعد ارتكابها أبشع جرائم الإبادة الجماعية

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، إن القادة الإسرائيليين يتحدثون عن طموحات إمبريالية لدى الآخرين في المنطقة، بينما هم من ارتكبوا للتو واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ، فى إشارة إلى الحرب على غزة.

جاء ذلك فى رد للمسئول التركي على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، والذي ألمح فيه إلى أن تركيا تحلم بـ"إعادة بناء إمبراطورية".

وكتب المتحدث الرئاسي برهان الدين دوران على حسابه في منصة (إكس) أمس الثلاثاء: "لطالما كانت إسرائيل قوة مزعزعة للاستقرار، وهستيريتها المستمرة بشأن قوة تركيا ونفوذها أمرٌ مثير للسخرية؛ ففي ظل قيادة أردوغان، كانت تركيا مصدرًا للاستقرار والسلام".. وعلى النقيض من ذلك، جلبت حكومة نتنياهو الدماء والدموع إلى المنطقة.

واتهم دوران إسرائيل بـمحاولة إخفاء طموحاتها الإقليمية تحت ستار متطلبات الأمن القومي، في حين أنها لا تزال قوة احتلال في فلسطين وسوريا.