أخبار العالم

سوريا.. ضبط صواريخ مضادة للطائرات معدة للتهريب إلى الخارج | صور

سوريا.. الداخلية تضبط صواريخ مضادة للطائرات معدة للتهريب إلى خارج البلاد
هاجر رزق

ضبطت وزارة الداخلية السورية مجموعة من الصواريخ المضادة للطائرات كانت مُعدة للتهريب لخارج البلاد في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

إخفاء الصواريخ داخل أحد المنازل

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن "مديرية الأمن في البوكمال تلقت معلومات دقيقة تفيد بإخفاء صواريخ مضادة للطيران داخل أحد المنازل، تمهيدا لتهريبها إلى خارج الأراضي السورية".

وأضاف البيان أن "قوة أمنية نفّذت عملية مداهمة محكمة، أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع (سام-7)".

وأشار البيان إلى أن الصواريخ المضبوطة تم مصادرتها، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف جميع المتورطين في العملية، بهدف توقيفهم وتقديمهم للعدالة.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها بالتصدي الحازم لكافة أشكال التهريب والأنشطة غير القانونية، وشدّدت على أنها ستواصل اتخاذ "جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها".

الصواريخ المضادة للطائرات وزارة الداخلية السورية مداهمة سام 7 التهريب

