الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الجيش الإسرائيلي يتوغل في قرى بريف القنيطرة جنوبي سوريا

هاجر ابراهيم

أعلن إعلام سوري، أن الجيش الإسرائيلي يتوغل في قرى بريف القنيطرة جنوبي البلاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وشهدت الدولة السورية منذ رحيل نظام الرئيس بشار الأسد عن سدة الحكم في أواخر العام الماضي وعلى مدار عام كامل العديد من الاحداث الساخنة التي غيرت ملامح الحياة السياسية في دمشق حيث تنصيب أحمد الجولاني نفسه رئيسا للبلاد وإلغاء الدستور السوري وتدشين إعلانا دستوريا يحكم البلاد ومزيد من التغول الإسرائيلي في مناطق جديدة داخل الأراضي السورية أبرز تلك المشاهد.

ونرصد خلال التقرير  التالي عدد من الأحداث التي شهدتها الساحة السورية .

في يناير : نفذت قوات تابعة للحكومة الانتقالية 35 عملية إعدام خلال ثلاثة أيام في ريف حمص. وكذا تولى الشرع رئاسة مناطق سيطرة الحكومة في المرحلة الانتقالية وأوقف العمل بالدستور.


 

الجيش الإسرائيلي إعلام سوري سوريا

