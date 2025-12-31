أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن عائق وحيد منع الابيض من اعلان التعاقد الرسمي مع طارق مصطفى لتولي مهمة إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر ان الزمالك انهي كافة الاتفاقات مع طارق مصطفى لكن الامور متوقفة على تشكيل الجهاز الفني المعاون حيث يرغب المدرب في الحفاظ على كافة أعضاء جهازه وهو ما رفضه جون إدوارد.

ورفض جون إدوارد التعاقد مع طارق مصطفى وطلب التعاقد مع معتمد جمال لعدم وجود جهاز معاون له وبالتالي سيقبل بالعمل مع الجهاز المتواجد حاليا في الزمالك.

ويدرس مجلس إدارة الزمالك الموقف في الوقت الحالي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الجهاز الجديد.