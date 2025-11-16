محادثة هاتفية «روسية – إسرائيلية» حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة

جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

التفاصيل

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تبادلا خلاله وجهات النظر بشكل مفصل حول الوضع في الشرق الأوسط.

تبادل الأسرى

وتابع البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر بشكل مفصل حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في قطاع غزة في سياق وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى".

واستطرد البيان أن الاتصال تناول "الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والقضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار في سوريا".