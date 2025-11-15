بينهم مصريان.. غرق مهاجرين وإنقاذ العشرات في السواحل الليبية

أعلن الهلال الأحمر الليبي وقوع حادث مأساوي قبالة سواحل مدينة الخمس غرب ليبيا، بعد انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين بلغ عددهم الإجمالي 95 شخصًا، بينهم مهاجران من الجنسية المصرية.

وذكر الهلال الأحمر في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفرق الميدانية تحركت إلى موقع البلاغ فور تلقيه، حيث تبين أن القارب الأول كان يحمل 26 مهاجرا من بنجلاديش، لقي 4 منهم مصرعهم غرقا.

أما القارب الثاني فكان على متنه 69 مهاجرًا، من بينهم مصريان وعدد كبير من السودانيين، إضافة إلى ثمانية أطفال، وقد جرى التعامل مع الحالات وانتشال الضحايا وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضح البيان أن فرق الطوارئ التابعة لفرع الخمس شاركت في عمليات الإنقاذ بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، فيما تم نقل الجثث وتسليمها للجهات المختصة بناءً على تعليمات النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.