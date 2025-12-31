كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة





نظم متحف شرم الشيخ الورشة الفنية الثانية المخصصة للأطفال ضمن فعاليات مهرجان الكريسماس، وسط أجواء احتفالية مبهجة داخل المتحف.

وجاءت الورشة كنشاط فني تفاعلي يهدف إلى تنمية الإبداع والخيال لدى الأطفال، وإضفاء روح البهجة خلال موسم الكريسماس في بيئة آمنة ومحفزة.

وخلال الورشة، قام الأطفال بتلوين تصميم شجرة كريسماس غير تقليدية، صُمم جسمها على هيئة زهرة اللوتس المستوحاة من الطابع المصري القديم، والتي تعد رمزًا للبعث والتجدد وبدايات الحياة الجديدة، في دلالة رمزية على رأس السنة وبداية عام جديد، حيث قدمت هذه المفاهيم في قالب فني مبسط يناسب أعمار الأطفال.

وشملت الفعاليات أيضًا مجموعة من الألعاب الترفيهية الجماعية باستخدام خامات معاد تدويرها، إلى جانب إعداد شجرة الهدايا، واختُتمت الورشة بالتقاط صورة جماعية للأطفال وسط أجواء من الفرح والسعادة، مع تأثير بخاخات الثلج.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص متحف شرم الشيخ على تفعيل دوره الثقافي والمجتمعي، من خلال تقديم أنشطة تعليمية وترفيهية مبتكرة للأطفال، تجمع بين الفن والاحتفال وتعزز الوعي الثقافي .