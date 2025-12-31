رئيس الوزراء الصومالي: الحكومة الفيدرالية ملتزمة بحماية وحدة وسيادة أراضي البلاد

أكد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، التزام الحكومة الفيدرالية بالدفاع عن مصالحها الوطنية، وحماية وحدة وسيادة أراضي البلاد، وجهودها المستمرة للقضاء على الإرهاب لضمان الأمن والسلام.

جاء ذلك خلال لقائه، بالسفير الصيني لدى الصومال "وانج يو"اليوم /الأربعاء/، حيث بحثا سبل التصدي للتدخل الإسرائيلي الصارخ في سيادة أراضي جمهورية الصومال، والدفاع عن مصالح البلدين المبنية على التعاون في مجالي الأمن والسياسة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

بدوره، جدد السفير الصيني دعم بلاده الكامل لوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدًا احترام بكين لوحدة الصومال وسيادتها.

وأعرب بري عن شكره وتقديره للصين على مواقفها الثابتة في دعم الصومال والوقوف إلى جانبه في صون سيادته ووحدة أراضيه وسلامتها.