الجيش الأوكراني يستهدف 3 منشآت نفطية روسية

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية استهداف 3 منشآت نفطية روسية.

وفي وقت لاحق ؛ أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية 106 مسيرات روسية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد.

وقال الجيش الأوكراني في بيان له 22 مسيرة روسية تمكنت من استهداف 15 موقعا أوكرانيا.

وفي وقت سابق ، أعلن الجيش الأوكراني الانسحاب من مدينة سيفيرسك في منطقة دونيتسك وذلك بعد ما يقرب من أسبوعين من إعلان روسيا تحرير المدينة.

سقوط مدينة سيفيرسك

وأوضحت الأركان العامة للجيش الأوكراني، في بيان "انسحبنا من المنطقة المأهولة"، في إشارة إلى سيفيرسك.. يُعتبر هذا الإعلان اعترافًا صريحًا ومتأخرًا بفقدان السيطرة على هذه المدينة الإستراتيجية.