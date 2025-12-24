قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خط الدفاع عن «دونباس».. انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة سيفيرسك

أعلن الجيش الأوكراني الانسحاب من مدينة سيفيرسك في منطقة دونيتسك وذلك بعد ما يقرب من أسبوعين من إعلان روسيا تحرير المدينة.

سقوط مدينة سيفيرسك

وأوضحت الأركان العامة للجيش الأوكراني، في بيان "انسحبنا من المنطقة المأهولة"، في إشارة إلى سيفيرسك.. يُعتبر هذا الإعلان اعترافًا صريحًا ومتأخرًا بفقدان السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية.

يذكر أنه في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، أعلن الجيش الروسي السيطرة على مدينة سيفيرسك وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، الرئيس فلاديمير بوتين بالسيطرة على مدينة.

وشكلت سيفيرسك خط الدفاع الأوكراني عن إقليم دونباس، ويُنظر إلى سقوطها على أنه تقدم تكتيكي مهم للقوات الروسية والقوات الموالية لها، حيث يفتح الطريق أمام تقدم محتمل نحو مدن أخرى في المنطقة، ويعزز السيطرة على أجزاء أكبر من إقليم دونيتسك.

إقليم دونباس خط الدفاع عن إقليم دونباس الجيش الأوكراني مدينة سيفيرسك سقوط مدينة سيفيرسك

