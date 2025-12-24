بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

نعى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، الذي وافته المنية اليوم إثر حادث تحطم طائرته قرب العاصمة التركية أنقرة أمس الثلاثاء.

المشير خليفة حفتر ينعي محمد الحداد

ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية برقية تعزية من المشير خليفة حفتر، جاء فيها "بسم الله الرحمن الرحيم، يتقدم المشير أركان حرب "خليفة أبوالقاسم "حفتر"، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بخالص التعازي وصادق المواس اة في وفاة الفريق أول ركن محمد الحداد، الذي وافته المنية اليوم إثر حادث تحطم طائرته في الجمهورية التركية".

وأضافت قيادة القوات المسلحة الليبية في بيان "وإذ نعرب عن عميق الحزن لهذا المصاب الأليم، فإننا نتقدم بالتعزية إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى قبيلته، وإلى مدينته ومن قبلهم الشعب الليبي كافة، كما نعزى كافة ضباط ومنتسبي القوات المسلحة فـ فقدان أحد رجالاتها الذين أدوا واجبهم العسكري بكل تفان ومسؤولية وتحملوا الأمانة في مراحل دقيقة من تاريخ الوطن وأعلوا مواقفهم المنحازة للقيم الوطنية على أي مصلحة أخرى".

وتابع البيان "كما نعزي اللجنة العسكرية المشتركة 55 في فقدانها الفريق الفيتورى غريبيل، أحد أعضاء اللجنة الذي انتقل إلى جوار ربه في هذا الحادث الجلل معربين عن خالص التعازي لأسرته الكريمة وكل ذويه ومحبيه، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدين ومرافقيهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم ورفاقهم الصبر والسلوان".

تحطم طائرة ليبية في تركيا

وتحطمت طائرة خاصة من طراز «فالكون 50» كانت تقل رئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد، أثناء مغادرتها العاصمة التركية أنقرة متجهة إلى طرابلس.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، فقدان الاتصال بالطائرة بعد إقلاعها من مطار إيسنبوغا عند الساعة 8:10 مساءً، موضحا أن الطائرة طلبت هبوطًا اضطراريًا قرب منطقة حيمانة قبل أن ينقطع الاتصال بها بشكل كامل في تمام الساعة 8:52 مساءً.