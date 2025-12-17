قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش الأوكراني: قصفنا مصفاة نفط روسية في منطقة كراسنودار الروسية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الأوكراني" أنه قصف مصفاة نفط روسية في منطقة كراسنودار الروسية.

أكد الدبلوماسي الروسي السابق ألكسندر زاسبكين، أن موقف روسيا من الحرب في أوكرانيا لم يتغير، مشيرًا إلى أن موسكو لا ترى في الاجتماع الأخير سوى أهمية واحدة تتمثل في معرفة ما سينقله الجانب الأمريكي من مواقف وتقييمات، دون إيلاء اهتمام يُذكر لمواقف الدول الأوروبية المشاركة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي تامر حنفي مقدم برنامج هذا المساء، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ روسيا تعتبر الدول الأوروبية المشاركة في هذا الاجتماع جزءًا من معسكر العدو، وبالتالي لا يمكن التفاوض معها.

وأكد، أن ما يهم موسكو هو الاستنتاج الأمريكي النهائي، وكيف ستتصرف الإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كانت هناك فرص حقيقية قد تفتح مسارًا مختلفًا.

وذكر الدبلوماسي الروسي السابق، أن الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة دون تغيير، لافتًا إلى أن الاستنتاج الروسي، استنادًا إلى معلومات غير رسمية، يشير إلى عدم تحقيق أي تقدم ملموس حتى الآن، وهو ما يعني أن الحرب في أوكرانيا مرشحة للاستمرار في المرحلة القادمة.
 

الجيش الأوكراني القاهرة الإخبارية مصفاة نفط أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

أحمد العوضي

انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يلتقي السفير البريطاني.. التوسع في الفروع الدولية وتعزيز التعاون

بسام راضي ووزير العمل

بسام راضي يستقبل وزير العمل فى روما لبحث فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات النواب 2025.. الإدارة الصحية بالشرقية تقدم خدمات طبية للناخبين بالمجان

بالصور

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد