قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
كان بيصطاد حمام .. مصرع طفل سقط من الدور الـ 12 بمدينة أسيوط
الأمم المتحدة: مخاطر الذخائر غير المنفجرة بغزة تزداد وإزالتها تحتاج وقتا طويلا
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن مقتـ.ل أكثر من 1500 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني
محمود نوفل

 
أكدت وزارة الدفاع الروسية، خسارة القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1500 جندي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

وأشارت الوزارة إلى أن منظومات الدفاع الجوي أعترضت ودمرت 41 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.

ولاحقا ؛  ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 61 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسيا عدة خلال الليل منها مسيرتان فوق مقاطعة موسكو.

وفي وقت سابق ؛ أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن روسيا شنت الليلة هجوما ضد أوكرانيا بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.

وفي تصريحات صحفية له، قال زيلنسكي: “الهجمات الروسية استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية في فينييتسيا وسومي وبولتافا”.

وأضاف زيلنسكي أن بوتين لا يفهم إلا لغة الضغط بالعقوبات والقوة العسكرية بعيدة المدى.

كانت الدفاعات الروسية نجحت في تدمير 51 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق بالبلاد، وذلك بحسب ما صرحت به وكالة “تاس” الروسية.

وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا الدفاع الجوية مسيرة أوكرانية زيلنسكي بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ترشيحاتنا

حين ابو الروس

حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

نشرة المرأة والمنوعات

نشر المرأة والمنوعات | الفرق بين البيض البني والأبيض وأيهما أفضل صحيا؟.. ناقد موضة يعلق على فستان نيللي كريم في افتتاح مهرجان الجونة

شاتوه كراميل

مختلف ولذيذ.. طريقة عمل شاتوه الكراميل بالخطوات

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد