روسيا تعلن مقتـ.ل أكثر من 1500 جندي أوكراني خلال 24 ساعة



أكدت وزارة الدفاع الروسية، خسارة القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1500 جندي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

وأشارت الوزارة إلى أن منظومات الدفاع الجوي أعترضت ودمرت 41 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.

ولاحقا ؛ ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 61 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسيا عدة خلال الليل منها مسيرتان فوق مقاطعة موسكو.

وفي وقت سابق ؛ أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن روسيا شنت الليلة هجوما ضد أوكرانيا بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.

وفي تصريحات صحفية له، قال زيلنسكي: “الهجمات الروسية استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية في فينييتسيا وسومي وبولتافا”.

وأضاف زيلنسكي أن بوتين لا يفهم إلا لغة الضغط بالعقوبات والقوة العسكرية بعيدة المدى.

كانت الدفاعات الروسية نجحت في تدمير 51 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق بالبلاد، وذلك بحسب ما صرحت به وكالة “تاس” الروسية.