الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

بنتلي
بنتلي
عزة عاطف

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية صور لطراز SUV بلا شعارات، يتميز بتشابه لافت مع Bentley Bentayga من حيث الشبك الأمامي الضخم، المصابيح المزدوجة، والسقف المستوي تقريبًا. 

وفقًا لتقرير نشره موقع Carscoops، تُشير الأدلة إلى أن الشركة الصينية المحتملة وراء هذه النسخة هي Dreame Technology، التي بدأت نشاطها في تصنيع السيارات بعد أن اشتهرت بإنتاج أجهزة تنظيف ذكية.

شركة من تصنيع المكانس المنزلية إلى سيارات فاخرة

تُعرف Dreame سابقًا بتصمي­مها لأجهزة تنظيف فراغ ذكية، لكنّها أعلنت دخولها سوق السيارات الفاخرة الكهربائية. 

وسبق أن أطلقت تصاميم تشبه بشدة بعض الموديلات الغربية مثل Bugatti Chiron وRolls‑Royce Cullinan، مما أثار جدلًا واسعاً حول حقوق الملكية الفكرية والتشابه المفرط في التصميم.أشار التقرير المصدر أشار إلى أن هذه الـSUV الصينية التي تشبه البنتلي هي خطوة متوقعة من Dreame نحو قطاع السيارات الفارهة.


ما الفرق بين بنتلي الأصلية والتقليد؟

من خلال الصور التي تم تداولها، يظهر أن السيارة الصينية تتبنى شبكة أمامية ماسية تشبه شبكة Bentayga، كذلك المصابيح المستديرة-المزدوجة والهيكل الصندوقي النسبي. 

أشار التقرير إلى أن "الأنف" أكثر مربعة، وأن السقف يحمل خط أملس غير منحدر كما في البنتلي، ما يعطي إحساسًا بأنها نسخة "مُقلّدة" أو مستوحاة بشدة من الطراز البريطاني.

ما يثير الاهتمام هو أن هذه النسخة الصينية لا تحمل شعار Bentley أو أي شعار معروف، ما قد يجعل الشركة الصينية تتحاشى بعض الالتزامات القانونية، لكنها في الوقت نفسه تثير أسئلة حول حدود الاستلهام الشرعي في التصميم. 

كما يحتمل أن توجه الأمور إلى نزاعات قانونية مستقبلية إذا ما قررت شركة مثل Bentley اتخاذ إجراء ضد ما يعتقد أنه "استنساخ تصميمي".

أولاً، لأن هذا النوع من التصميمات يعكس ضغوطًا متصاعدة على العلامات الغربية من منافسين صينيين يسعون بسرعة إلى فئة السيارات الفاخرة.

ثانيًا، لأن استخدام حاملات تصميم الغرف والميزات الفاخرة مع شواحن كهربائية أو أنظمة دفع متطورة سيزيد من جدية المنافسة.

ثالثًا، لأن المستهلكين ومراقبي الصناعة بدأوا يلتفتون إلى جودة التصنيع والاعتمادية وليس فقط الشكل، مما قد يصعّب على “نسخ” الشكل المجرد أن تنجح تجاريًا.

حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية تؤكد الشركة المُصنّعة أو تفاصيل التقنية الكاملة لهذه السيارة الصينية. 

أما التقرير فيقول إن Dreame لديها خطة لتصنيع سيارات فاخرة بحلول عام 2027 بمصنع في ألمانيا قرب منشأة Tesla، ما يشير إلى طموح جدّي يتجاوز مجرد استنساخ التصميم.

يشكل تصميم هذه الـSUV الصينية تحديًا جديدًا في عالم صناعة السيارات الفاخرة، إذ يتداخل عليه حدود الإلهام والتقليد، بينما تكثف الشركات الغربية مراقبتها لحقوق التصميم والعلامات التجارية. 

وفي حين أن الشكل قد يلفت الانتباه، إلا أن الأهم سيكون كيف تتم المعالجة القانونية، جودة التصنيع، وخدمة ما بعد البيع للمستهلك في الأسواق الخارجية. 

ومع مرور الوقت، سيتضح ما إذا كانت هذه النسخة الصينية مجرد “مشاهدة غريبة” أو بداية معركة أكبر في تصميم وفخامة السيارات.

