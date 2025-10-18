قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
رياضة

منتخب الطائرة البارالمبي يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل.. اليوم

إسراء أشرف

نجح منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية، في التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا بمدينة إنديانا بوليس الأمريكية، والتي تختتم منافساتها مساء اليوم.

وجاء تأهل المنتخب الوطني إلى النهائي بعد فوز مستحق على منتخب كازاخستان في نصف النهائي بثلاثة أشواط دون رد، جاءت نتائجها كالتالي: (25-12، 25-23، 25-18).

ويواجه منتخبنا نظيره البرازيلي في المباراة النهائية المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في صدام قوي على لقب البطولة.

مشوار المنتخب نحو النهائي

تأهل المنتخب المصري إلى نصف النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية خلال دور المجموعات، حيث فاز على كل من الهند، اليابان، وأستراليا بنتيجة واحدة (3-0)، ثم تغلب على كرواتيا (3-1)، قبل أن يخسر أمام البرازيل (3-1)، ويعود للفوز على هولندا (3-0)، ليضرب موعدًا مع كازاخستان – متصدر المجموعة الأولى – ويتغلب عليه بثلاثية نظيفة.

رئيس الاتحاد يشيد باللاعبين والجهاز الفني

من جانبه، عبّر عماد رمضان، رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، عن سعادته الكبيرة بتأهل المنتخب إلى النهائي، مشيدًا بروح اللاعبين والجهاز الفني.

وأكد أنه على تواصل مستمر مع البعثة، وأن الجميع هناك متحدون بهدف واحد وهو الفوز باللقب والعودة بالكأس إلى أرض الوطن.

كما أشاد بالدور القيادي والإداري الذي يقوم به الدكتور سامح سالم، رئيس البعثة، واصفًا إياه بـ"دينامو البعثة" نظرًا لجهوده المتواصلة، سواء على المستوى الإداري أو الطبي، خاصة في ظل توالي المباريات.

وتوجه رمضان بالشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر للفريق وحرصه الدائم على متابعة أحوال البعثة ونتائجها أولًا بأول.

قائمة المنتخب والجهاز الفني

يرأس البعثة في أمريكا الدكتور سامح سالم، وتضم 12 لاعبًا:

هشام صلاح (قائد الفريق)

أشرف زغلول

عبد النبي حسن

محمد الحناوي

حسام مسعود

السيد موسى

أحمد خميس

أحمد فضل

زكريا السيد

مطاوع أبو الخير

حمادة حسن

أحمد زكري

ويقود الفريق فنيًا الدكتور وجيه حمدي (مدير فني)، ويعاونه كل من:

محمد بشير (مدرب عام)

محمد سعد (مدرب)

أمين عبد المنعم (مدير إداري)

تاريخ من الإنجازات

ويُعد منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية من أنجح الفرق الجماعية في تاريخ الرياضة المصرية، حيث سبق له حصد ثلاث ميداليات بارالمبية أعوام 2004، 2016، و2024، إلى جانب ثلاث ميداليات في كأس العالم أعوام 2006، 2010، و2023، بالإضافة إلى ميداليتين في كأس القارات (2012، 2016)، وثمانية ألقاب متتالية في بطولة أمم إفريقيا.

الطائرة البارالمبي منتخب الطائرة البارالمبي منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية طولة كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية

