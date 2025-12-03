قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تسريع أنشطة الاستكشاف للذهب ليكون نقطة انطلاق لجذب الاستثمارات التعدينية لـ مصر.. تفاصيل

المهندس كريم بدوي وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع هدى منصور
المهندس كريم بدوي وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع هدى منصور
أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع  هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، ممثلة لشركة أنجلو جولد أشانتي العالمية، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون  مع الشركة - التي تتبوء المرتبة الرابعة عالمياً في مجال التعدين - وضخ استثمارات إضافية في مصر ، فى ظل حصولها على رخصتين إضافيتين للبحث والتنقيب عن الذهب واستغلاله في الصحراء الشرقية إلى جانب نشاطها الحالي وخططها الطموح في تطوير منجم السكري.

خلال اللقاء، أكد الوزير على الدعم الكامل من الوزارة لجهود الشركة العالمية سواء في دعم إنتاجية الذهب من منجم السكرى - في ضوء ماتم مناقشته خلال اجتماع  رئيس مجلس الوزراء مع الشركة منذ أيام  ، وكذلك سبل تسريع أنشطة الاستكشاف للذهب في منطقة عملها الجديدة وفق نموذج الاتفاقية المستحدثة لاستغلال الذهب والمعادن التي تم التوصل اليها بما يواكب النظم الجاذبة للإستثمار عالمياً ، لتكون نقطة انطلاق لجذب الاستثمارات التعدينية لمصر على نطاق أوسع.

كما تطرق اللقاء الى بحث فرص التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات البشرية، من خلال دراسة الشراكة في إعداد برامج تدريب وتأهيل للكوادر المصرية من الجيولوجيين ومهندسي التعدين في مواقع عمل أنجلو جولد أشانتي المختلفة، فضلاً عن التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستفادة من أفضل ممارسات الشركة في هذه المجالات، خاصة وأن أنجلوجولد تعد شريكاً استراتيجياً لقطاع التعدين المصري.

وتمثل الرخصتان الجديدتان لأنجلو جولد فرصة متميزة لأعمال البحث والتنقيب على نطاق واسع يتخطى 2200 كيلومتر مربع في مناطق بكر لم تشهد نشاطاً استكشافياً من قبل ضمن نطاق الدرع العربي النوبي الغني بالذهب والمعادن .

البترول التعدين النفط وزير البترول

