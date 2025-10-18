قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعبة ترامب الخفية في حرب أوكرانيا.. هل يزود كييف بصواريخ "توماهوك"؟
الثقافة: تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس نفس الموعد سنويا يجسد تفوق الحضارة المصرية
واشنطن.. الإغلاق الحكومي يهدد بتسريح 80% من موظفي الأمن النووي بوزارة الطاقة
أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025
نادي نجيب: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب لهذا السبب
محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة
ليس مصريا.. تعليق عمرو أديب على حضور 3 ملايين مواطن مواد السيد البدوي
تعرض زوجة الشهيد عادل عبدالحميد لحادث سير بعد انضماها للقائمة الوطنية
عاوز تتشهر لوحدك .. سبب اتصال الرئيس مبارك بـ محمد صبحي
استشارية: المرأة تمر بعد الانفصال بحالة من الارتباك العاطفي
أخبار البلد

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
حسام الفقي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025 يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح، على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (40: 60) كم/س وارتفاع الأمواج من (2: 3) متر. البحر المتوسط: خفيف/معتدل ارتفاع الأمواج: (1: 1.5)

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 18 أكتوبر

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 (العظمى / الصغرى)، كما يلي:

القاهرة الكبرى: 29 / 19

الوجه البحري: 28 / 18

السواحل الغربية: 28 / 17

السواحل الشمالية الشرقية: 27 / 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 33 / 24

شمال الصعيد: 32 / 18

جنوب الصعيد: 39 / 23

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية طقس اليوم السبت درجات الحرارة المتوقعة

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

الهيئة الوطنية للانتخابات

استعلم عن لجنتك الانتخابية وموقعها من خلال موقع وتطبيق الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات

