بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025 يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح، على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (40: 60) كم/س وارتفاع الأمواج من (2: 3) متر. البحر المتوسط: خفيف/معتدل ارتفاع الأمواج: (1: 1.5)

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 18 أكتوبر

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 (العظمى / الصغرى)، كما يلي:

القاهرة الكبرى: 29 / 19

الوجه البحري: 28 / 18

السواحل الغربية: 28 / 17

السواحل الشمالية الشرقية: 27 / 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 33 / 24

شمال الصعيد: 32 / 18

جنوب الصعيد: 39 / 23