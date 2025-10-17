قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيللي كريم وحنان مطاوع وصناع فيلم "عيد ميلاد سعيد" يحتفلون بعرضه بمهرجان الجونة
ما المطلوب لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. وكم متوسط التكلفة؟
رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
أخبار البلد

وزير الثقافة يزور متحف الفن المعاصر بمجمع الفنون

جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أجرى الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، زيارة لمتحف الفن المعاصر بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الزيارة، حيث كان فى استقباله الأستاذ الدكتور "أشرف رضا" مستشار رئيس الجامعة للثقافة والفنون والمدير التنفيذى للمجمع، والفنان "محمد إبراهيم" المشرف على العرض الفنى بالمتحف.

جاء ذلك في إطار احتفالية جامعة حلوان برئاسة الدكتور "السيد قنديل"، باستقبال الدكتور "خالد العنانى"، بمناسبة قيام المجلس التنفيذي لليونسكو بإنتخابه مدير عام المنظمة، بحضور وزراء التعليم العالى، والثقافة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم.

وخلال جولته بالمتحف، أعرب الدكتور "أحمد هنو" عن إعجابه بالمستوى الفني الراقي للأعمال المعروضة، والتي تعكس تطور الحركة التشكيلية المعاصرة، مشيدًا بدور جامعة حلوان في دعم الفنون والثقافة من خلال هذا الصرح الفنى المتميز.

وأكد أن "متحف الفن المعاصر" يُعد منصة مهمة لعرض إبداعات الفنانين الأساتذة، ونافذة للتواصل بين الجامعة والمجتمع الفنى والثقافى، مشيرًا إلى أهمية تعزيز هذا الدور في ظل الحراك الثقافي الذي تشهده مصر، خاصة مع تولي أحد أبناء الجامعة قيادة منظمة اليونسكو.

جامعة حلوان احتفالية جامعة حلوان خالد العنان المجلس التنفيذي لليونسكو

