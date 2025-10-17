وزير الثقافة يزور متحف الفن المعاصر بمجمع الفنون

أجرى الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، زيارة لمتحف الفن المعاصر بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الزيارة، حيث كان فى استقباله الأستاذ الدكتور "أشرف رضا" مستشار رئيس الجامعة للثقافة والفنون والمدير التنفيذى للمجمع، والفنان "محمد إبراهيم" المشرف على العرض الفنى بالمتحف.

جاء ذلك في إطار احتفالية جامعة حلوان برئاسة الدكتور "السيد قنديل"، باستقبال الدكتور "خالد العنانى"، بمناسبة قيام المجلس التنفيذي لليونسكو بإنتخابه مدير عام المنظمة، بحضور وزراء التعليم العالى، والثقافة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم.

وخلال جولته بالمتحف، أعرب الدكتور "أحمد هنو" عن إعجابه بالمستوى الفني الراقي للأعمال المعروضة، والتي تعكس تطور الحركة التشكيلية المعاصرة، مشيدًا بدور جامعة حلوان في دعم الفنون والثقافة من خلال هذا الصرح الفنى المتميز.

وأكد أن "متحف الفن المعاصر" يُعد منصة مهمة لعرض إبداعات الفنانين الأساتذة، ونافذة للتواصل بين الجامعة والمجتمع الفنى والثقافى، مشيرًا إلى أهمية تعزيز هذا الدور في ظل الحراك الثقافي الذي تشهده مصر، خاصة مع تولي أحد أبناء الجامعة قيادة منظمة اليونسكو.