مجلس الوزراء: ارتفاع الصادرات غير السلعية .. انفوجراف

كتب محمود مطاوع

نشر مجلس الوزراء علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف تحت عنوان رقم صحيح بشأن زيادة الصادرات السلعية .

وأوضح المجلس ان الصادرات السلعية قفزت بنسبة 17.3% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لافتا ان هذا بزيادة تتجاوز 4 مليارات دولار.

وأضاف أن هذا الارتفاع جاء مدعومًا بنمو صادرات منتجات البترول بنسبة 22.9%، إلى جانب زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 19.3%، ويعكس هذا الأداء الإيجابي نجاح جهود الدولة لتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن جهود دعم المصدرين، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي بالوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

