التوتر مستمر.. مادورو يكشف عن تفاصيل المحادثة الأخيرة مع ترامب
هل يُعقل اتهام طفل 12 عامًا بتعاطي منشطات؟.. والد يوسف يكشف مفاجأة
بقناع أبيض.. محمد صلاح يخطف الأنظار على مقاعد بدلاء ليفربول
حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان
إصابة 5 جنود إسرائيليين.. هجوم غير مسبوق من أنفاق رفح يربك قوات الاحتلال
مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة
لأول مرة منذ عقود.. اجتماع سياسي بين لبنان وإسرائيل بضغوط أمريكية
عودة المياه تدريجياً بعد إصلاح كسر خط المياه أمام مستشفى أم المصريين
برشلونة لم يطلبه.. وليد صلاح الدين يكشف موقف الأهلي من رحيل حمزة عبدالكريم
6 لاعبين تنتهي عقودهم.. وليد صلاح الدين يكشف موقف ديانج من التجديد للأهلي
المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة
بسبب محادثات على سيجنال.. البنتاجون يتهم وزير الدفاع بتعريض القوات للخطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

فى أسوان.. اندلاع حريق بسيارة ملاكي أثناء توقفها دون إصابات

حريق بسيارة ملاكى بأسوان
حريق بسيارة ملاكى بأسوان
محمد عبد الفتاح

اندلعت النيران فى سيارة ملاكى أثناء توقفها بمدينة أسوان مما أدى لاشتعالها بالكامل دون اصابات او خسائر فى الارواح. 

وكانت العناية الإلهية قد أنقذت صاحب السيارة وأسرته، بعد تصادف عدم تواجدهم داخلها أو بالقرب منها، لحظة اندلاع الحريق. 

 وتدخلت قوات الحماية المدنية بأسوان بعدما تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، بالتزامن مع حضور الأجهزة الأمنية لمتابعة الموقف وإجراء المعاينة اللازمة. 

حريق 

 وأوضحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق يرجح أنه ماس كهربائى داخل السيارة، التى التهمتها النيران بالكامل رغم محاولات الأهالى فى البداية للسيطرة على الحريق قبل وصول سيارات الإطفاء.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

