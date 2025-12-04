فى أسوان.. اندلاع حريق بسيارة ملاكي أثناء توقفها دون إصابات

اندلعت النيران فى سيارة ملاكى أثناء توقفها بمدينة أسوان مما أدى لاشتعالها بالكامل دون اصابات او خسائر فى الارواح.

وكانت العناية الإلهية قد أنقذت صاحب السيارة وأسرته، بعد تصادف عدم تواجدهم داخلها أو بالقرب منها، لحظة اندلاع الحريق.

وتدخلت قوات الحماية المدنية بأسوان بعدما تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، بالتزامن مع حضور الأجهزة الأمنية لمتابعة الموقف وإجراء المعاينة اللازمة.

حريق

وأوضحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق يرجح أنه ماس كهربائى داخل السيارة، التى التهمتها النيران بالكامل رغم محاولات الأهالى فى البداية للسيطرة على الحريق قبل وصول سيارات الإطفاء.