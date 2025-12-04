بسبب محادثات على سيجنال.. البنتاجون يتهم وزير الدفاع بتعريض القوات للخطر

كشف تحقيق داخلي أجراه البنتاجون أن استخدام وزير الدفاع الأمريكي ، بيت هيجسيت، لتطبيق الرسائل "سيجنال"، عند مشاركة معلومات حول عملية عسكرية مستقبلية ضد الحوثيين في اليمن، عرّض القوات للخطر ونجاح المهمة، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر لوسائل إعلام أمريكية عدة، منها شبكة CNN. وضمت المجموعة زوجة بوتجيج وشقيقه ومحاميه.

وأفادت مصادر لـ CNN أن هيجسيث رفض إجراء مقابلة مع المفتش العام، وقدم روايته للأحداث كتابياً.

وتم توثيق نتائج المفتش العام في تقرير أوسع صدر بعد تحقيقه الذي استمر لأشهر في استخدام هيغسيث لتطبيق "سيغنال".

وأضافت المصادر أن التقرير ينص على أنه ما كان ينبغي على هيغسيث استخدام "سيغنال"، وأن كبار مسؤولي وزارة الدفاع بحاجة إلى تدريب أفضل على البروتوكولات، ولم يستجب البنتاجون لطلب التعليق.