دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
بفضل دعم الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع المدرعات | فيديو
أبرز الشكاوى الواردة للهيئة الوطنية للانتخابات من سوهاج وقنا والفيوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا
أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي والعربي و البورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأربعاء 

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6410 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6390 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 5875 جنيهات.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 5855 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5610 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5590 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4810 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 4790 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3740  جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 3725 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى  3205  جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3195 جنيهات.  

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي 44880  جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 44720  جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 199420   جنيهات.

سجّل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 198705 جنيها.

أسعار الذهب بدون مصنعية في السعودية اليوم الأربعاء:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 506.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 464.25 ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 443 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 379.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 295.50  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 253.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو15751.75  ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3545.50 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم، الأربعاء، بدون مصنعية

 أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 507 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 469.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 21 وصلت نحو 450.25 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 386 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 298.50 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 256 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 15769.50 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3602درهما إماراتيا.

سعر أوقية الذهب عالميا 

وهبطت سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية لنحو 4197 دولار.

