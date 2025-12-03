الهولندية لاروسي تحتفل بأغنيةً انبساط تزامنا مع تكريمها بملتقى التميز والإبداع العربي

أسبوع من النشاط المكثف تعيشه المطربة الهولندية لاروسي التي غنت في افتتاح حفل ملتقى التميز والابداع العربي في نسخته الرابعة أغنيتي سالمة يا سلامة وأغنية انبساط التي غنتها اثناء استلامها جائزة خاصة من المهرجان مع عدد من نجوم الفن والغناء منهم أحمد السقا ولطيفة وخالد سليم ومحمد رمضان وباسم سمرة. كما جاء ذلك تزامنا باحتفال لاروسي بنجاح اغنية انبساط التي قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في منطقه الأهرامات.



كما شهد هذا الاحتفال ايضا، احتفال طاقم العمل للاروسي بعيد ميلادها الذي يحل اليوم . أغنية انبساط تعاونت فيها مع المطرب والملحن محمد قماح والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها .

جاء هذا النشاط المكثف تحت اشراف الرئيس التنفيذي لشركة البرسوانا ستديوز نيرمين تكلا التي اشرفت على تصوير كليب انبساط وأشرفت على تكريم نجوم البرسونا ستديوز في ملتقي التميز والابداع العربي في نسخته الرابعه، وبحسب تصريحات نيرمين تكلا الرئيس التنفيذي لشركة البرسونا ستديوز فإن المطربه لاروسي والمطرب محمد قماح يعكفان حاليا علي العديد من المشروعات الفنية التي تجمعهما معا .

كما تستعد لاروسي خلال الفترة القادمة لطرح عدد من الاغنيات تتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين.