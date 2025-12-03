حلمي عبد الباقي يعلن عن إصابة ناصر صقر بمرض السرطان

كشف الفنان حلمي عبد الباقي عن إصابة الفنان والملحن ناصر صقر عن إصابته بمرض السرطان منذ أبريل ٢٠٢٣ ، وبالرغم إن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفي كامل قدمت له الدعم اللازم إلا أن حالته تدهورت مجددا بسبب توقف هذا الدعم فى الوقت الحالي.

وقال حلمي عبد الباقى فى فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، أنه تردد كثيرا قبل أن يتحدث فى هذا الأمر ، وأظهر فيديو للفنان والملحن ناصر صقر خلال حديثه فى شهر ابريل عام ٢٠٢٣ ، وهو يكشف عن تحسن حالته الصحية بعد اصابته بمرض السرطان ويقدم الشكر للنقيب مصطفى كامل.

وأكد حلمي عبد الباقي بالفعل ان النقابة بالفعل قامت بمساعدته على اكمل وجه منذ استغاثته ، ولكن توقف العلاج حاليا بسبب عدم مساعدته بالتكاليف اللازمة ، معلقا: “ دلوقتي الحالة تدهورت ادخلوا شوفوا الفيديو الجديد على صفحته وشوفوا بيقول إيه على النقابة”.

واضاف حلمي عبد الباقى انه كان دائما همزة الوصل بين النقيب العام والجمعية العمومية لمتابعة جميع الحالات التى تحتاج للمساعدة الطبية ، وان النقيب مصطفي كامل لم يقصر فى هذا الأمر.

وكان أعرب الفنان حلمى عبد الباقى عن حزنه من حملات الإساءة التى تسعى لتشويه صورته أمام جمهوره والرأى العام، وذلك بعد تقدمه ببلاغضد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين موضحا انه لم يقصر فى عمله داخل النقابة لحل أزمات الأعضاء.

وقال حلمى عبد الباقى عبر «فيس بوك»: «إخوانى وأخواتى أعضاء الجمعية العمومية.. أود أن أوضح لحضراتكم أن ما يتم ترويجه مؤخرًا من حملات ممنهجة بهدف الإساءة لصورتى أمام الرأى العام ومحاولة الزجّ باسمى فى وقائع لا تمت للنقابة بصلة».

واستكمل: «ما يتم تداوله هو أمر عارٍ تمامًا من الصحة، البلاغ الذى تقدمتُ به كان بشأن واقعة سبّ وإهانة شخصية موجّهة لى أنا، ولا علاقة له بعمل النقابة من قريب أو بعيد، ومن يقبل على نفسه التلفظ بتلك العبارات، فهو وحده المسؤول عنها أمام الله وأمام القانون».

وتابع: “لقد شرّفنى الله بخدمتكم داخل النقابة، وبذلتُ ما فى وسعى دون تقصير يومًا واحدًا، وسجلات العمل شاهدة على ذلك، وضميرى المهنى يشهد أمام الله أننى لم أسع يومًا لهدم النقابة أو الإضرار بها، بل كنت وما زلت شريكًا فى كل نجاح تحقّق”.

واختتم منشوره، قائلًا: «ما أقوله اليوم ليس دفاعًا عن نفسى بقدر ما هو احترام لكم... أنتم من تقيّمون، وأنتم من تشهدون، وأؤكد مجددًا أن الحق سيظهر، وثقتى بالله ثم بكم كاملة».