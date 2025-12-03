أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية

تقدم النائب محمد أبو العينين، وأعضاء مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا ، بالتهنئة للمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب وأعضاء مجلس إدارة نادي المقاولون العرب بمناسبة حصولهم على ثقة الجمعية العمومية في الانتخابات الأخيرة .



وكان قد أطاح نادي إنبي بنظيره المقاولون العرب من بطولة كأس مصر ويتأهل لدور الـ16في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

وبدأ الفريقان بهجمات متبادلة على مرميين دون أن تهتز الشباك.

وتلقى محمد حامد لاعب المقاولون العرب لبطاقة حمراء فى الدقيقة 61 بعد تدخل عنيف.

وفى الدقيقة 93 ،أطلق زياد كمال تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فتسكن شباك المقاولون العرب.

وبهذا التأهل يضرب فريق إنبي موعداً أمام البنك الأهلي فى دور الـ16.